Gütersloh / Berlin (ots) -- Straßenkinderhaus "Butze" von Straßenkinder e. V. wird heute in Berlin offiziell eröffnet- Mehrere Bertelsmann-Unternehmen, -Stiftungen und -Bereiche unterstützen die "Butze"- Engagement reicht von Spenden und Fundraising über Kampagnenarbeit und mediale Aufmerksamkeit bis zur Eröffnungsfeier- Birgit und Thomas Rabe gehören mit ihrer Stiftung zu den maßgeblichen Förderern des ProjektsHeute wird in Berlin-Lichtenberg das Straßenkinderhaus "Butze" offiziell eröffnet. Das bundesweit einzigartige Projekt des Vereins Straßenkinder e. V. bietet obdachlosen Kindern und Jugendlichen einen sicheren Rückzugsort, persönliche Unterstützung und neue Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben. Zu den maßgeblichen Förderern des Projekts gehören Birgit und Thomas Rabe, die sich privat und mit ihrer Birgit und Thomas Rabe Stiftung seit vielen Jahren für die Realisierung der "Butze" engagieren.Auch Bertelsmann und verschiedene Unternehmen, Stiftungen und Bereiche des Konzerns haben die "Butze" über viele Jahre begleitet. Bertelsmann unterstützt Straßenkinder e. V. bei der Koordination von Aktivitäten rund um das Projekt und mit eigenen Spendenaktionen. Dazu gehörte beispielsweise eine Fitness-Challenge während der Corona-Pandemie. Das Engagement reicht von Spenden und Fundraising über Kampagnenarbeit und mediale Berichterstattung bis hin zur Unterstützung der heutigen Eröffnungsfeier.Die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V. unterstützte die "Butze" und sammelte Spenden für das Projekt. Auch die Stern Stiftung beteiligte sich an der Unterstützung des Straßenkinderhauses. RTL Radio trägt mit seiner Berichterstattung rund um die "Butze" - insbesondere über die lokalen Radiosender in Berlin - dazu bei, Aufmerksamkeit für das Projekt und die Situation obdachloser Kinder und Jugendlicher zu schaffen.Bertelsmann Marketing Services brachte seine Kommunikations- und Marketingexpertise ein: Territory entwickelte die Kampagnenkonzeption für die "Butze", während Bertelsmann Campaign bei der Umsetzung einer Fundraising-Aktion unterstützte.Auf Vermittlung von Thomas Rabe engagieren sich zudem namhafte Künstler für die "Butze": Der Berliner Maler Christopher Lehmpfuhl, der Fotograf Jim Rakete und der Bildhauer Aron Demetz haben Bilder, Fotografien sowie Skulpturen für das neue Straßenkinderhaus zur Verfügung gestellt. Damit wird Kunst zu einem sichtbaren Bestandteil des neuen Hauses.Auch bei der offiziellen Eröffnung am heutigen Tag kommt Unterstützung aus dem Bertelsmann-Konzern: Die Viveno Group begleitet die Feier mit dem Catering für die Gäste.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Die 'Butze' ist ein außergewöhnliches Projekt, das jungen Menschen Schutz und vor allem eine neue Perspektive gibt. Meine Frau und ich begleiten den Straßenkinder e. V. und die Entstehung dieses Hauses seit vielen Jahren. Umso mehr freut es mich, dass sich auch Bertelsmann und viele Unternehmen, Stiftungen und Bereiche des Konzerns umfassend eingebracht und unterstützt haben."Eckhard Baumann, Vorsitzender von Straßenkinder e. V., sagt: "Mit der Eröffnung der 'Butze' geht für uns ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Wir schaffen einen Ort, an dem junge Menschen nicht nur Schutz finden, sondern wieder Vertrauen fassen und Perspektiven für ihre Zukunft entwickeln können. Ein Projekt dieser Größenordnung wäre ohne unsere Unterstützerinnen und Unterstützer nicht möglich gewesen. Birgit und Thomas Rabe haben mit ihrem außergewöhnlichen persönlichen Engagement einen entscheidenden Beitrag geleistet. Zugleich haben uns Bertelsmann sowie verschiedene Unternehmen, Stiftungen und Bereiche des Konzerns über viele Jahre mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar."Die "Butze" befindet sich in der Nähe des S- und U-Bahnhofs Lichtenberg und vereint auf sieben Etagen unterschiedliche Hilfsangebote für obdachlose Kinder und Jugendliche unter einem Dach. Dazu gehören rund 40 verschiedene Wohn- und Schlafplätze - von Notübernachtungsmöglichkeiten bis hin zu Mikroapartments. Ergänzt werden diese unter anderem durch eine Wärmestube, Angebote zur Sozial- und Rechtsberatung, Bildungsräume und eine große Kleiderkammer. Straßenkinder e. V. will junge Menschen stabilisieren, individuell begleiten und ihnen dabei helfen, Schritt für Schritt den Weg von der Straße in ein selbstbestimmtes Leben zu finden.Über Straßenkinder e. V.Straßenkinder e. V. setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die von Obdachlosigkeit und sozialer Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind. Der Verein begleitet junge Menschen mit Straßensozialarbeit, Bildungsangeboten und konkreter Unterstützung im Alltag. Mit der "Butze" betreibt Straßenkinder e. V. in Berlin ein bundesweit einzigartiges Straßenkinderhaus, das Schutz, Beratung, Bildung und verschiedene Wohnangebote unter einem Dach vereint.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6363796