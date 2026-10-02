Next2Sun hat bei ihrer jüngsten Aktienemission sowie weiteren Finanzierungsaktivitäten nicht das nötige Kapital eingeworben. Die Zeichnungen der Aktionäre werden damit nicht ausgeführt. Wie es für den Agri-PV-Spezialisten weitergeht, bleibt offen. Die auf Agri-PV spezialisierte Next2Sun AG hat das mit ihrer jüngsten Aktienemissionen verknüpfte Finanzierungsziel nicht erreicht. Wie das Unternehmen mitteilte, habe es im Rahmen der Finanzierungskampagne in den letzten Wochen zahlreiche Finanzierungsbeiträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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