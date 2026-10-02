EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Sonstiges

clearvise AG erreicht Baureife für das Solarprojekt Tamarigi in Italien



02.10.2026 / 12:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





clearvise AG erreicht Baureife für das Solarprojekt Tamarigi in Italien Frankfurt, 02. Oktober 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat die Baugenehmigung für das Photovoltaikprojekt Tamarigi mit einer genehmigten Leistung von rund 5,7 MWp erhalten. Der Standort liegt im Südwesten von Rom in der Region Latium in einem von Steinbrüchen geprägten Gebiet. Der Bau erfolgt auf stillgelegten Steinbrüchen für Kies und Sand, sodass die Fläche nun zukunftsweisend für die Gewinnung von Sonnenenergie genutzt werden kann.



Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, erläutert: "Das Projekt Tamarigi stammt aus unserer Bestandspipeline aus der italienischen Entwicklungskooperation. Die Bedingungen an dem Standort sind für die Nutzung von Sonnenenergie äußerst günstig. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Genehmigungsverfahren können wir nun mit dem Bau beginnen und im Jahr 2027 die Stromproduktion starten. Die zügige und zielgerichtete Entwicklung ist auch bei diesem Projekt auf die professionelle Zusammenarbeit mit Tion Renewables zurückzuführen."



Geplant sind rund 8.760 bifaziale Module auf einer festen Unterkonstruktion mit 30 Grad Neigung nach Süden. Die feste Aufständerung ist technisch einfach umsetzbar und wartungsarm. Den Netzanschluss an das Umspannwerk Ponte Galeria errichtet der örtliche Netzbetreiber Areti. Die Anlage wird jährlich voraussichtlich rund 8,5 GWh Strom erzeugen. Für die Vermarktung prüft clearvise die Teilnahme an der italienischen FER-X-Auktion sowie einen langfristigen Stromliefervertrag (PPA).



Unmittelbar angrenzend entwickelt clearvise das Schwesterprojekt Turetta mit einer beantragten Leistung von rund 6,6 MWp. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist dort positiv abgeschlossen und die Baugenehmigung wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Die Planung für den PV-Park Turetta ist baugleich und nutzt ebenfalls eine feste Aufständerung. In Kombination werden beide mit einer Gesamtleistung von rund 12 MWp Strom aus Sonnenenergie produzieren.





Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt ( www.clearvise.com ).



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Alexander Neblung Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de



02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News