Die Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) hat am 2. Oktober beim Amtsgericht Leipzig einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage von pv magazine. Wie eine Sprecherin mitteilte, läuft der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiter. Die Löhne und Gehälter der rund 400 Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld abgesichert. Ziel der Geschäftsführung sei es, gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter einen Weg zur Sanierung des Unternehmens zu finden. Dafür sollen in den kommenden Wochen verschiedene Optionen geprüft werden. Für Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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