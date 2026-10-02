Kyocera Document Solutions Inc. freut sich bekannt zu geben, dass mit dem nachhaltigen Tintenstrahl-Textildrucker FOREARTH bedruckte Stoffe in Kleidungsstücken der Modemarke ANREALAGE für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 verwendet wurden, die am 29. September 2026 im Rahmen der Paris Fashion Week in Paris, Frankreich, präsentiert wurde.

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FOREARTH Selected for ANREALAGE's Spring/Summer 2027 Collection Presented at Paris Fashion Week

Dies ist bereits die sechste Kollaboration zwischen ANREALAGE und FOREARTH. Im Laufe ihrer langjährigen Partnerschaft setzen die beiden Unternehmen ihre Suche nach neuen Möglichkeiten an der Schnittstelle von Mode und Nachhaltigkeit fort. Diese Kollektion war zudem die 25. Präsentation von ANREALAGE auf der Paris Fashion Week.

Das Thema dieser Kollektion lautet "SKIN". Durch die Betrachtung von Kleidung als "zweite Haut", die den menschlichen Körper umhüllt, hinterfragt die Kollektion die Beziehung zwischen Körper und Kleidung neu und schlägt gleichzeitig eine neue Ausdrucksform vor, die Mode und Technologie miteinander verbindet.

Von den 35 in der Kollektion präsentierten Looks waren 27 aus verschiedenen Stretchstoffen gefertigt, die mit FOREARTH bedruckt wurden. Für diese Kollektion reproduzierte FOREARTH präzise grafische Muster mit lebendigen Farben und kräftigen Kontrasten. Durch die präzise Übertragung der einzigartigen Vision des Designers auf den Stoff trug FOREARTH zur Kreation von Kleidungsstücken bei, die das Thema "SKIN" verkörperten.

Das "Water Free Concept" von FOREARTH minimiert den Wasserverbrauch beim Textildruck und trägt so dazu bei, die Umweltbelastung durch Abwasser zu verringern. Gleichzeitig ermöglicht die High-Definition-Drucktechnologie subtile Farbverläufe und eine breite Palette an Farbdarstellungen.

Kommentar von Kunihiko Morinaga, Designer bei ANREALAGE

Das Ziel bei dieser Kollektion war das Design von Kleidungsstücken, die wie eine zweite Haut wirken und sich eng an den Körper anschmiegen. Um dies zu erreichen, haben wir Grafiken auf hochdehnbare Stoffe gedruckt. Der Pigmentdruck auf elastischen Materialien gestaltete sich bislang als schwierig, da die Drucke rissig oder steif werden können und dadurch die natürliche Flexibilität des Stoffes einschränken. Mit FOREARTH dehnt sich die bedruckte Oberfläche jedoch gemeinsam mit dem Material, was textile Gestaltungsmöglichkeiten ermöglicht, die sich nahtlos mit dem Körper bewegen und sich wie eine echte zweite Haut anfühlen.

Die Kollektion ist außerdem von der Art und Weise inspiriert, wie Fischschuppen das Licht reflektieren. Wir wollten die lebendige RGB-Farbpalette einfangen, die für digitale Umgebungen typisch ist, und FOREARTH hat diese leuchtenden Farben originalgetreu wiedergegeben, sodass wir unsere Vision mit bemerkenswerter Genauigkeit umsetzen konnten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.kyoceradocumentsolutions.com/global/en/news/rls_2026/rls_20261002.html

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