Der Bundesrat hat ungewohnt deutliche Kritik am EEG-Entwurf der Bundesregierung geäußert und 70 Änderungsvorschläge gemacht. Die Regierung hat alle kommentarlos abgelehnt. Der Bundesrat hat den Kabinettsentwurf zum EEG 2027 in vielen Aspekten kristiert. Nach Ansicht der Länderkammer seien die Auswirkungen zentraler Inhalte des Gesetzesentwurfs nicht seriös zu bewerten. So habe kein umfänglicher Beteiligungsprozess in notwendigem Umfang stattgefunden. So seien Länder und Verbände nur mit kurzer Frist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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