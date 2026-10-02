Die Finanzierungskampagne von Next2Sun ist gescheitert: Nach Abschluss der Prüfung der eingegangenen Aktienzeichnungen und weiteren Finanzierungsangebote sei die erforderliche Finanzierungssumme trotz hoher und positiver Resonanz "nicht mit dem nötigen Verbindlichkeitsgrad" erreicht worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Noch Ende September hatte Next2Sun Zeichnungen und weitere Finanzierungsangebote von insgesamt mehr als fünf Millionen Euro zur Sicherung der weiteren Unternehmenstätigkeit gemeldet. Damit war die angestrebte Größenordnung zwar nominell erreicht. Das Unternehmen hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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