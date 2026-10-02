Im Wochenverlauf hat die Bayer-Aktie mehr als -12% verloren und notiert mit aktuell 44,88 € auf dem tiefsten Stand seit mehreren Monaten. In meiner Analyse von Mitte September hatte sich bereits die Ruhe vor dem Sturm abgezeichnet und ein Bruch von 47,79 € sollte das Blatt zugunsten der Verkäufer wenden. Genau dieses Szenario ist eingetreten und die damals genannten Ziele bei 45,90 sowie 44,66 € wurden inzwischen praktisch vollständig abgearbeitet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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