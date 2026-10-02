Der Bundesrat hat Kritik am EEG-Entwurf der Bundesregierung geübt und 70 Änderungsvorschläge gemacht. Auch beim Netzpaket sieht die Länderkammer Nachbesserungsbedarf. Die Regierung hat sämtliche Ideen abgelehnt. Der Bundesrat hat den Kabinettsentwurf zum EEG 2027 in vielen Aspekten kristiert. Nach Ansicht der Länderkammer seien die Auswirkungen zentraler Inhalte des Gesetzesentwurfs nicht seriös zu bewerten. So habe kein umfänglicher Beteiligungsprozess in notwendigem Umfang stattgefunden. So seien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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