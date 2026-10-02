Berlin - Die Internetdienste der Bundesagentur für Arbeit sind seit mindestens 24 Stunden von einem Ausfall betroffen. Ein Sprecher der Agentur bestätigte in der "Welt", dass diverse Dienste auf der Webseite der Agentur aktuell nicht funktionieren. Betroffen sind unter anderem die Arbeitslosmeldung und die Beantragung von Arbeitslosengeld, wie die "Welt" weiter schreibt.



Die Ursache des Ausfalls ist unbekannt, die Agentur spricht von einer "technischen Störung". Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, so der Sprecher. Einen Cyberangriff als Ursache des Ausfalls kann die Agentur bislang weder bestätigen noch ausschließen.



Die technischen Probleme kommen für die Kunden der Arbeitsagentur zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn zum Monatswechsel greifen im Sozialrecht strikte Meldefristen. Wer zum 1. Oktober arbeitslos wird, muss sich zwingend an diesem Stichtag melden. Das Gesetz koppelt den Anspruch auf Arbeitslosengeld direkt an dieses Datum. Bleibt das Online-Portal offline und weichen Antragsteller nicht rechtzeitig auf eine persönliche Vorsprache in der Filiale aus, verfällt der Leistungsanspruch für die Ausfalltage. Auch Bürgergeldempfängern drohen Ausfälle, wenn sie ihre Ansprüche nicht verlängern können.



In diversen Internetforen, unter anderem im Reddit-Forum, beschreiben Kunden der Agentur bereits seit gestern den Ausfall.





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