Washington - Die Arbeitslosenrate in den USA ist im September auf 4,2 Prozent gestiegen, von 4,1 Prozent im Vormonat. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.
Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 29.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im September bei 7,1 Millionen, nach 7,0 Millionen im Vormonat. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag weiterhin bei 1,9 Millionen Menschen
Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Über die würden sich Börsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden würde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kämen.
Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 29.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im September bei 7,1 Millionen, nach 7,0 Millionen im Vormonat. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag weiterhin bei 1,9 Millionen Menschen
Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Über die würden sich Börsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden würde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kämen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur