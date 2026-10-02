Knapp ein Drittel der deutschen Unternehmen registriert Cybervorfälle mit spürbaren Folgen wie Betriebsunterbrechungen oder Datenabflüssen. Bei 42 Prozent der Betriebe haben relevante Sicherheitsvorfälle gegenüber dem Vorjahr zugenommen.
Befragt wurden 100 IT-Sicherheitsexpert:innen zwischen September und Dezember 2025. 28 Prozent der Teilnehmenden beobachten neuartige Angriffsmuster, 29 Prozent registrieren bekannte Angriffsarten in deutlich höherem Volumen. Gleichzeitig sehen drei Viertel der Befragten eigene Fortschritte im Umgang mit Vorfällen. Als wirksam gelten Schulungen, technische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Befragt wurden 100 IT-Sicherheitsexpert:innen zwischen September und Dezember 2025. 28 Prozent der Teilnehmenden beobachten neuartige Angriffsmuster, 29 Prozent registrieren bekannte Angriffsarten in deutlich höherem Volumen. Gleichzeitig sehen drei Viertel der Befragten eigene Fortschritte im Umgang mit Vorfällen. Als wirksam gelten Schulungen, technische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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