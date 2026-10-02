Ludwigshafen - Eine 16-jährige Schülerin ist am Freitag während des Unterrichts in Ludwigshafen zusammengebrochen und trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort gestorben.
Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach die Schülerin gegen 11:30 Uhr zusammen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen derzeit nicht vor.
Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesursache aufgenommen. Die Mitschüler und Lehrer werden psychologisch betreut.
Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach die Schülerin gegen 11:30 Uhr zusammen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen derzeit nicht vor.
Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesursache aufgenommen. Die Mitschüler und Lehrer werden psychologisch betreut.
© 2026 dts Nachrichtenagentur