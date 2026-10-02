Zürich - Das FOOD FOUNDERS Studio hat eine überzeichnete Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro abgeschlossen, um B2B-Technologieunternehmen im Lebensmittel- und Getränkebereich mit einem klaren industriellen Ziel und einem definierten Weg zur Markteinführung aufzubauen. FOOD FOUNDERS Studio, das Schweizer Venture-Studio, das auf der Grundlage bestehender wissenschaftlicher Erkenntnisse B2B-Technologieunternehmen im Lebensmittel- und Getränkebereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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