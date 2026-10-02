Bern - Stellungnahme des Schweiz. Gewerbeverbandes sgv: Der Schweizerische Gewerbeverband sgv dankt Bundesrat Guy Parmelin für seinen grossen Einsatz zugunsten der Schweizer Wirtschaft und der KMU. Er hat wichtige wirtschaftspolitische Vorhaben vorangebracht und die Interessen der Schweiz international erfolgreich vertreten. Für den sgv ist klar: Auch nach seinem Rücktritt muss das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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