Der Roboter der Marke "YY Circle Malaysia" bringt das Konzept des Unternehmens, bei dem Menschen und Roboter zusammenarbeiten, in den Hotelbetrieb

SINGAPUR, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYFORCE Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYFORCE" oder das "Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von Personal- und integrierten Facility-Management-Lösungen, gab heute den Einsatz eines unter der Marke "YY Circle Malaysia" firmierenden Serviceroboters im "Aloft by Marriott Langkawi Pantai Tengah" in Langkawi, Malaysia, bekannt.

Der Einsatz ist ein konkretes Beispiel für die Strategie von YYForce, Servicerobotik in die Hotellerie zu integrieren und Hotelteams mit Technologien zu unterstützen, die darauf ausgelegt sind, routinemäßige betriebliche Aufgaben zu erleichtern.

Das Hotel hat den Roboter kürzlich auf seinem Social-Media-Konto vorgestellt und ihn als neues Mitglied seines Teams präsentiert. Damit zeigt es anschaulich, wie Servicerobotik in einem gastorientierten Hotelumfeld eingesetzt werden kann. Ein Video zur Vorstellung des Roboters ist auf der offiziellen LinkedIn-Seite des Aloft Langkawi Pantai Tengah verfügbar.

Unterstützung von Hotelteams durch Servicerobotik

Der Ansatz von YYForce verbindet menschliche Servicekompetenz mit robotergestützter Unterstützung. Durch den Einsatz von Robotern für geeignete Arbeitsabläufe möchte das Unternehmen Hotelbetreiber dabei unterstützen, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter effizienter zu nutzen und gleichzeitig den persönlichen Kontakt zu den Gästen aufrechtzuerhalten.

Der Einsatz in Langkawi bietet die Möglichkeit zu prüfen, wie sich Servicerobotik in den täglichen Hotelbetrieb integrieren lässt. Zu den relevanten Bewertungskriterien gehören die Aufgabenerfüllung, die Zuverlässigkeit, die Akzeptanz durch das Personal sowie das Feedback der Gäste. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können dazu beitragen, künftige Entscheidungen über den Einsatz von Servicerobotik zu unterstützen und die entsprechenden Dienstleistungen weiterzuentwickeln.

"Im Gastgewerbe stehen die Menschen im Mittelpunkt, und wir sehen Robotik als praktische Möglichkeit, die Teams zu unterstützen, die dieses Erlebnis gestalten", so Mike Fu, CEO von YYForce. "Unser Fokus liegt darauf, Roboter in reale Betriebsumgebungen zu integrieren, herauszufinden, wo sie einen echten Mehrwert bieten können, und Lösungen zu entwickeln, die Hand in Hand mit den Mitarbeitern arbeiten. Der Einsatz in Langkawi ist ein konkreter Schritt in diese Richtung."

Weiterentwicklung der Strategie von YYForce zur Zusammenarbeit von Mensch und Roboter

YYForce prüft Möglichkeiten, Personaldienstleistungen und Robotik im Gastgewerbe und im Facility Management miteinander zu verbinden. Der Ansatz konzentriert sich darauf, geeignete Aufgaben zu identifizieren, die passende Technologie einzuführen und die betrieblichen Ergebnisse zu bewerten, bevor der Einsatz ausgeweitet wird.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die im Hotelbereich gesammelten Erfahrungen dazu beitragen können, sein Verständnis für Kundenanforderungen, Implementierungsbedarf und laufenden Service-Support weiter zu vertiefen.

Über YYFORCE



YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter KI-gestützter Lösungen für das Personalmanagement und integrierte Facility Management mit Hauptsitz in Singapur und Geschäftstätigkeit in ganz Asien und darüber hinaus. Über seine Geschäftsbereiche für Workforce-Management-Technologien und integriertes Facility Management (IFM) bietet YYForce Lösungen für Personaleinsatzplanung, Workforce Management und Facility Services in zahlreichen Dienstleistungsbranchen an.



Die Personalplattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt den Personaleinsatz und die Personalverwaltung in verschiedenen Branchen, darunter das Gastgewerbe, die Gastronomie, der Einzelhandel und weitere Dienstleistungsbereiche. Im Rahmen seiner IFM-Aktivitäten verbindet YYForce Gebäudewartungs- und Facility-Services mit Technologielösungen, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität der Mitarbeiter und die betriebliche Effizienz zu steigern.



Die langfristige Strategie von YYForce zielt darauf ab, ein integriertes Ökosystem für die Arbeitskräfte der Zukunft aufzubauen, in dem menschliche Mitarbeiter, intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenarbeiten, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "sagt voraus", "potenziell" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens; die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung.

Ansprechpartner für Investor Relations



Jason Zhi Yong Phua

Finanzvorstand

YYForce Inc.

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Piacente Financial Communications

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