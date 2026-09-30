Die neuen Aufträge verbessern die Planbarkeit des integrierten Facility-Management-Geschäfts von YYForce in Singapur. Alle Verträge beginnen im Oktober 2026, wobei die wichtigsten eine Laufzeit von etwa drei Jahren haben.

SINGAPUR, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter für KI-gestütztes Workforce Management und integriertes Facility Management ("IFM"), gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft in Singapur, Hong Ye Group Pte. Ltd. ("Hong Ye Group"), mehrere neue Aufträge für gewerbliche Reinigungsdienstleistungen und damit verbundene Facility Services in Singapur mit einem Gesamtauftragswert von rund 15,96 Mio. S$ (rund 12,5 Mio. US-Dollar) erhalten hat.

Die neu vergebenen Aufträge umfassen mehrere Objekte in Singapur, sollen im Laufe des Oktober 2026 beginnen und haben unterschiedliche Laufzeiten. Die wichtigsten Verträge laufen etwa drei Jahre. Gemäß der aktuellen Vertragsplanung werden für das erste Jahr Gesamtauftragswerte von rund 5,57 Mio. S$, für das zweite Jahr von rund 5,55 Mio. S$ und für das dritte Jahr von rund 4,84 Mio. S$ erwartet.

Wichtige Vertragsdaten

Kennzahl Details Gesamtauftragswert Rund 15,96 Mio. S$ Geschäftsbereich Hong Ye Group Pte. Ltd., die Tochtergesellschaft von YYForce in Singapur Dienstleistungen Gewerbliche Reinigungsdienstleistungen und damit verbundene Facility Services Markt Singapur Vertragsbeginn Oktober 2026 Laufzeit der Hauptverträge Etwa drei Jahre Auftragswert im 1. Jahr Rund 5,57 Mio. S$ Auftragswert im 2. Jahr Rund 5,55 Mio. S$ Auftragswert im 3. Jahr Rund 4,84 Mio. S$



Mehr langfristige Planbarkeit durch mehrjährige vertraglich gesicherte Aufträge

Die neuen Aufträge erweitern das Portfolio der Hong Ye Group an vertraglich gesicherten gewerblichen Reinigungsdienstleistungen und Facility Services in Singapur und erhöhen die langfristige Planbarkeit für YYForce. Alle Verträge beginnen im Oktober 2026.

Die neuen Aufträge folgen auf die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse von YYForce für das erste Halbjahr 2026, denen zufolge der IFM-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11,1?% auf rund 16,06 Mio. US-Dollar stieg. Das Unternehmen berichtete, dass das IFM-Wachstum in diesem Zeitraum durch neu gewonnene Aufträge, Verlängerungen bestehender Projekte sowie die Beiträge der 2025 übernommenen Tochtergesellschaften über den gesamten Berichtszeitraum hinweg gestützt wurde.

Auftragswert und Umsatzrealisierung. Der Gesamtauftragswert ist nicht mit dem für Rechnungslegungszwecke erfassten Umsatz gleichzusetzen. Da alle Verträge im Oktober 2026 beginnen, hängt die tatsächliche Umsatzrealisierung von der fortlaufenden Leistungserbringung, den Vertragsbedingungen, den Kundenanforderungen und den anwendbaren Rechnungslegungsstandards ab. Es kann nicht garantiert werden, dass der gesamte Auftragswert gemäß dem derzeit erwarteten Zeitplan als Umsatz realisiert wird.

Stellungnahme der Geschäftsleitung

"Diese neu gewonnenen mehrjährigen Aufträge bauen unser Geschäft mit gewerblichen Dienstleistungen in Singapur aus und sorgen bei Hong Ye Group für zusätzliche Planungssicherheit, bevor die Verträge im Oktober anlaufen", so Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.

"Bei der Umsetzung unserer Strategie für integriertes Facility Management setzen wir darauf, verlässliche Dienstleistungen vor Ort mit Technologien für das Workforce Management, intelligenter Personaleinsatzplanung, KI und Automatisierung zu verbinden. Diese Verträge erweitern unsere operative Basis, auf deren Grundlage wir Produktivität, gleichbleibende Servicequalität und Skalierbarkeit langfristig weiter verbessern können."

So unterstützen die neuen Aufträge die IFM-Strategie von YYForce

Die Hong Ye Group ist ein wichtiger Bestandteil des IFM-Geschäfts von YYForce in Singapur. Die Strategie von YYForce besteht darin, etablierte operative Facility Services vor Ort mit technologiegestütztem Workforce Management zu verbinden und dabei zunehmend KI, Automatisierung und Robotik einzusetzen.

Menschliche Arbeitskräfte + Technologien für Workforce Management + IFM + KI + Automatisierung + Robotik

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieses Modell einen effizienteren Personaleinsatz, eine gleichbleibende Servicequalität, eine höhere betriebliche Effizienz und bessere Skalierbarkeit unterstützen kann. Die neu vergebenen Aufträge schaffen eine erweiterte operative Basis, auf deren Grundlage YYForce in seinem Facility-Services-Geschäft weiterhin technologiegestützte Lösungen entwickeln und einsetzen kann.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter für KI-gestütztes Workforce Management und integriertes Facility Management mit Hauptsitz in Singapur und ist in ganz Asien und darüber hinaus tätig. Über seine Geschäftsbereiche für Technologien im Workforce Management und IFM bietet YYForce Lösungen für Personaleinsatz, Workforce Management und Facility Services in zahlreichen Dienstleistungsbranchen an.

Die Workforce-Plattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt Personaleinsatz und Workforce Management in Branchen wie dem Gastgewerbe, der Gastronomie, dem Einzelhandel und weiteren Dienstleistungsbranchen. In seinem IFM-Geschäft verbindet YYForce operative Facility Services vor Ort mit Technologielösungen, die die Produktivität der Arbeitskräfte und die betriebliche Effizienz steigern sollen.

Die langfristige Strategie von YYForce konzentriert sich auf den Aufbau eines integrierten Ökosystems für die Arbeitswelt der Zukunft, in dem Menschen, intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenwirken, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "glaubt", "plant", "beabsichtigt", "prognostiziert", "vorhersagt", "potenziell", "fortsetzen", "Ziel" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur erwarteten Vertragserfüllung und Umsatzrealisierung, zur Strategie des Unternehmens für integriertes Facility Management, zur Integration von Technologien für das Workforce Management, künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Robotik in seine Geschäftstätigkeit, zur betrieblichen Effizienz und Skalierbarkeit sowie zur zukünftigen Wachstumsstrategie.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den darin ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Kundenanforderungen, Vertragsbeginn und -erfüllung, Verfügbarkeit und Kosten von Arbeitskräften, Wettbewerbsbedingungen, Wirtschafts- und Marktbedingungen, die Implementierung von Technologien, regulatorische Entwicklungen sowie weitere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsicht SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von YYForce beschrieben sind.

Lesern wird empfohlen, die bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in seinem jüngsten Jahresbericht auf Formular 20-F sowie nachfolgender Einreichungen. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

Ansprechpartner für Investor Relations

Jason Zhi Yong Phua

Finanzvorstand

YYForce Inc.

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