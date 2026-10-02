Das Problem ist bekannt, seit überhaupt ernsthaft über eine Energiewende diskutiert wird: Die rotierenden Massen der Synchrongeneratoren von Kraftwerken bilden das Gros der zur Frequenzstabilisierung im Stromnetz erforderlichen Momentanreserve. Wer also eine komplett auf erneuerbaren Energien und damit ganz wesentlich auf Anlagen ohne rotierende Massen basierende Stromversorgung will, muss für Ersatz sorgen. Die Wechselrichter von Photovoltaik- und Windkraftanlagen oder Batteriespeichern können das Problem lösen helfen, indem sie - statt unabhängig von der Netzfrequenz einzuspeisen und bei zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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