Die US-Wirtschaft hat im September mit Ausnahme des Landwirtschaftssektors 29'000 Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote steigt von 4.1 % auf 4.2 %. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Zahl enttäuscht. Nicht nur, dass im September deutlich weniger Stellen geschaffen wurden, als erwartet worden war, sondern auch der Vormonatswert wurde um knapp 30'000 Stellen nach unten revidiert. Der Blick in die Details zeigt über die meisten Branchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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