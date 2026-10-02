Die Nike-Aktie findet weiterhin keinen Halt. In meiner Analyse aus dem Vormonat hatte ich den nachhaltigen Verlust von 39,94 US$ als Trigger für eine Fortsetzung der Talfahrt bis zunächst 32,79 US$ definiert. Diese Unterstützung ist inzwischen klar gefallen und mit aktuell 35,15 US$ notiert der Titel nochmals deutlich tiefer. Damit bleibt der Abwärtstrend voll intakt und das nächste Korrekturziel rückt zunehmend näher. Schwacher Ausblick belastet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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