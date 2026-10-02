Warburg Research hat die Energiekontor-Aktie wieder mit "Buy" eingestuft und das Kursziel bei 52,90 € belassen. Analyst Philipp Kaiser hat seine Neubewertung nach der Gewinnwarnung vom August nun abgeschlossen. Das ist ein klares Signal, dass der Markt die Lage möglicherweise zu negativ einpreist. Eigenbestand deckt die Marktkapitalisierung ab Was Kaiser in seiner Studie vom 02.10.2026 hervorhebt, verdient Aufmerksamkeit. Das IPP-Segment, also das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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