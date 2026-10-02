Nach einer zwischenzeitlichen Erholung ist die Versamet-Aktie zuletzt wieder unter Druck geraten. Doch während die Edelmetallpreise konsolidieren, liefert das Unternehmen selbst gleich mehrere neue Argumente für die langfristige Investmentstory. Die Aufnahme in den GDXJ-Index, explosive Quartalszahlen, prominente Ankeraktionäre und die zunehmende Börsenpräsenz sorgen für neue Aufmerksamkeit. Startet Versamet jetzt den nächsten Comeback-Versuch? GDXJ-Aufnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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