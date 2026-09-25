Die Versamet-Aktie fiel zur Monatsmitte in den einstelligen US$-Kursbereich und pendelte in den letzten Tagen zwischen 9 und 10 US$ auf und ab. Können diese zwei Nachrichten dem kanadischen Rohstoff-Royalty-Unternehmen wieder Aufwind an der Börse geben? Aufnahme in einen Index Vor wenigen Tagen gab Versamet Royalties die Aufnahme in den in den MVIS Global Junior Gold Miners Index bekannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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