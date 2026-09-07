Gold und Silber setzen ihre Erholung nach einer kleinen Schwächephase fort - und davon profitieren nicht nur klassische Minenaktien. Auch Royalty- und Streaming-Unternehmen erhalten Rückenwind, denn steigende Edelmetallpreise treffen hier auf ein Geschäftsmodell mit vergleichsweise hoher Planbarkeit. Bei Versamet Royalties kommt aktuell noch ein zweiter Faktor hinzu: Die operative Entwicklung nimmt deutlich an Fahrt auf. Die jüngsten Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de