Der August dürfte sich als starker Monat für die Versamet-Aktie erweisen. Seit Monatsbeginn ist der Kurs des kanadischen Rohstoff-Royalty-Unternehmens mit +18% im Plus. Wird sich diese positive Entwicklung auch noch von September bis Dezember fortsetzen? Steigender Goldpreis Die Antwort auf diese Frage hängt im Wesentlichen von der weiteren Preisentwicklung von Gold und Silber ab. Sie sorgen für den mit Abstand größten Royalty Stream-Anteil bei Versamet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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