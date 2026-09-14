Bei einem Kursvergleich der Versamet-Aktie mit Gold mag manch Anleger zum Schluss kommen, dass ein direktes Investment in das Edelmetall besser sei. Schließlich konnte der Goldkurs an der Börse in den letzten drei Monaten um ca. +6% zulegen, während die Versamet-Aktie einen Kursverlust von knapp -10% verbuchte. Aber ist die Rechnung so einfach? Deshalb hinkt der direkte Vergleich Ich will meine Antwort auf die eingangs gestellte Frage gleich vorwegnehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de