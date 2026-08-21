Die Versamet-Aktie setzt ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Am gestrigen Mittwoch ging es mit dem Kurs des kanadischen Edelmetall-Royalty-Unternehmens um +5% nach oben. Die Aktie konnte sich zuletzt wieder über der wichtigen Marke von 10 US$ etablieren. Können sich Anleger auf eine Fortsetzung der Kurssteigerungen einstellen? Eine erfolgversprechende Kombination Ja, das können sie, denn Versamet Royalties vereint einen unternehmensspezifischen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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