New York - Am US-Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein versöhnlicher Abschluss einer bis dahin durchwachsenen Woche ab. Sie war geprägt von den Diskussionen rund um das Tempo der Entwicklung Künstlicher Intelligenz, hohen Ölpreisen und dem anhaltenden Höhenflug bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Nun hellten die wieder sinkenden Ölkreise, die nachgebenden Renditen und aktuelle Arbeitsmarktdaten die Stimmung auf. Davon profitierten insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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