Inzwischen gibt es mehr als 100 Anfragen potenzieller Interessenten für die Enerpoarc AG, die Anfang September Insolvenz angemeldet hat. Nach pv magazine Informationen liegen auch schon erste indikative Angebote vor. Mit der Durchführung des M&A-Prozesses wurde Rothschild beauftragt. Ab Mitte Oktober soll entschieden werden, mit welchen Interessenten der Prozess in die nächste Runde geht. Gegenüber pv magazine zeigte sich der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus zuversichtlich. "Uns liegen indikative Angebote bereits vor, weitere werden folgen und ich bin voller Optimismus, dass wir im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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