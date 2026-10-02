SpaceX adressiert als Infrastrukturanbieter über die Megatrends Space, Connectivity und AI ein sehr großes, aber schwer quantifizierbares Marktpotenzial. »Connectivity« (Satelliten) ist derzeit der zentrale Cashflow-Treiber, »Space« (Raketen) besitzt hohe Markteintrittsbarrieren, während »AI« (Künstliche Intelligenz) ein skalierbares, derzeit jedoch verlustträchtiges Wachstumsfeld darstellt. Zentrale Risiken sind Technologie, Projektmanagement, Corporate Governance und der enorme Kapitalbedarf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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