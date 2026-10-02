Google plant, KI-Rechenzentren in den Weltraum auszulagern, um rund um die Uhr Sonnenenergie nutzen zu können. Ein erster Chip umkreist bereits zu Testzwecken die Erde. Die Umsetzung der großen Vision hängt jedoch an einem logistischen Nadelöhr. Google hat im Rahmen seines "Project Suncatcher" erstmals einen eigenen KI-Chip ins All geschickt. Wie Techcrunch berichtet, umkreist die Hardware an Bord eines Satelliten die Erde, um den Aufbau von Rechenzentren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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