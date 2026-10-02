Die EU will sich mit eigener PV-Produktion unabhängiger von Importen aus China machen. Dafür fördert sie eine neue Verkapselungstechnologie für hocheffiziente Solarzellen. Dabei ist auch ein deutsches Unternehmen. Die EU fördert mit dem ReclaimPV-Projekt die patentgeschützte Entwicklung einer neuen Technologie zur Verkapselung von Solarzellen als Alternative zu Glas. Die Technologie trägt den Namen Solarface. Wie die Projektpartner mitteilten, geht es darum, hocheffiziente Solarzellen direkt in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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