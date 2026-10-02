Airbus erhöht zum Jahresende das Tempo bei den Flugzeugauslieferungen. Vor allem die jüngsten September-Zahlen sorgen für etwas Entlastung. Trotzdem bleibt das Jahresziel anspruchsvoll, denn Lieferengpässe und Verzögerungen bei der A321neo belasten weiterhin die Produktion.September bringt Rückenwind Im September lieferte Airbus vorläufig rund 72 Verkehrsflugzeuge aus und übertraf damit die Erwartungen mehrerer Analystenhäuser. Das Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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