CALHOUN, Georgia, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Ergebnisse von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das dritte Quartal 2026 am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, sind Sie eingeladen, an der Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 11:00 Uhr ET live übertragen wird.

Was: Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen des dritten Quartals 2026 von Mohawk Industries

Wann: 30. Oktober 2026

11:00 Uhr ET

Wo: https://www.mohawkind.com

Wählen Sie die Registerkarte "Investors" aus

Wie: Live-Übertragung im Internet - Melden Sie sich unter ir.mohawkind.com/investor-overview

an Melden Sie sich für die Telefonkonferenz unter https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1

an Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada) Wählen Sie 1-412-317-1843 (International)

Wer die Telefonkonferenz zur angegebenen Zeit nicht verfolgen kann, kann die Aufzeichnung bis zum 27. November 2026 abrufen. Wählen Sie dazu die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (International) und geben Sie den Zugangscode 7228212 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der Registerkarte "Investors" auf mohawkind.com zur Wiedergabe bereit.

ÜBER MOHAWK

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Die Marken des Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

Joe Ahlersmeyer, CFA

Vice President - Finance & Investor Relations

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com