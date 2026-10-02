Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht zugelegt und damit eine schwache Woche mit vier Verlusttagen in Serie mit einer versöhnlichen Note abgeschlossen. Im frühen Geschäft kletterte der SMI um mehr als 150 Punkte auf über 13'750 Punkte, konnte diese Gewinne in der Folge aber nicht halten. Geprägt war das Geschehen weiterhin von den hohen Zinsen, vor allem für europäische Staatsanleihen, und am Nachmittag von der Publikation des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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