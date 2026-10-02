Volkswagens Zukunftsplattform verschiebt sich um vier Jahre - und der Machtkampf mit der Belegschaft eskaliert zur Unzeit.
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Volkswagen verschiebt den Start seiner zentralen Elektroplattform SSP von 2026 auf 2030. Diese Verzögerung von vier Jahren betrifft auch Modellanläufe bei Audi und wird vom Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer als einer der kostspieligsten Fehler der letzten Jahre bewertet. Zeitgleich verschärft sich der interne Machtkampf zwischen der Konzernführung und der Belegschaft.
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