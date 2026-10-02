Dudenhöffer rechnet mit VW-Vorstand und Eigentümern ab
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|67,40
|67,68
|19:09
|67,44
|67,66
|19:09
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:54
|Dudenhöffer rechnet mit VW-Vorstand und Eigentümern ab
|Dudenhöffer rechnet mit VW-Vorstand und Eigentümern a
► Artikel lesen
|18:53
|Volkswagen in der Krise: Dudenhöffer rechnet mit VW-Vorstand und Eigentümern ab
|Volkswagens Zukunftsplattform verschiebt sich um vier Jahre - und der Machtkampf mit der Belegschaft eskaliert zur Unzeit Enthaltene Werte: DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen
► Artikel lesen
|17:51
|Škoda ruft weltweit noch mehr Autos zurück als erwartet
|17:26
|Defekte Schraube auch bei Skoda: VW-Tochter ruft mehr als eine Million Fahrzeuge zurück
|17:25
|Verbaler Krieg in Wolfsburg : Arbeitnehmervertreter beschimpfen VW-Chef Blume
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|VOLKSWAGEN AG VZ
|67,48
|-0,79 %