DJ Bayer investiert 2,2 Mrd USD in neues US-Werk

DOW JONES--Bayer investiert weitere Milliarden in den USA. Wie der Konzern mitteilte, wird er ein neues Pharma-Werk im US-Bundesstaat Ohio errichten. Die Investitionssumme beträgt 2,2 Milliarden US-Dollar. 600 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Bayer hat in den vergangenen fünf Jahren über 7 Milliarden Dollar in pharmazeutische Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in die Produktion in den USA investiert.

"Bayer betrachtet die USA seit Langem als wichtigen Produktionsstandort und als Innovationszentrum", sagte Bayer-CEO Bill Anderson. "Diese wegweisende Investition unterstreicht unser Engagement."

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October 02, 2026 15:10 ET (19:10 GMT)

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