Berlin - Zum Tag der Deutschen Einheit hat Grünen-Chefin Franziska Brantner ein allgemeines Bekenntnis zu den Nationalfarben gefordert. Sie sehe keinen Grund, "Schwarz-Rot-Gold den Lautesten am rechten Rand zu überlassen", sagte sie dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Sie finde es wichtig, "Schwarz-Rot-Gold selbstbewusst zu zeigen, denn unsere Flagge steht für ein Deutschland, das seine Geschichte kennt, aus ihr gelernt hat und seine Zukunft in Freiheit gestaltet", so die Grünen-Chefin weiter.



Den Einheitstag nehme sie zum Anlass, sich "mit Stolz die Deutschlandfahne ans Revers zu heften, zusammen mit der Europaflagge", hob Brantner hervor. Wiedervereint und fest in Europa verankert sei Deutschland für sie Heimat.



Deutschland sei heute ein wiedervereinigtes und weltoffenes Land mitten in Europa. Auch Menschen, die neu nach Deutschland kämen, sollten in Schwarz-Rot-Gold "ein Versprechen erkennen: Hier ist ein Land, in dem ich frei leben und sein kann, wie ich bin", sagte die Grünen-Chefin.





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