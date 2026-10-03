Kalifornien fördert neue E-Lkw mit über einer Milliarde Dollar - warum auch die Umrüstung bestehender Trucks interessant wird

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Kalifornien stellt für den Kauf oder das Leasing neuer elektrischer Nutzfahrzeuge über eine Milliarde US-Dollar bis 2030 in Aussicht. Allein für die erste Förderphase 2026 sind 250 Millionen US-Dollar vorgesehen. Bei einem neuen schweren Lkw der Klasse 8 kann der California Clean Fuel Reward, kurz CCFR, bis zu 120.000 US-Dollar betragen. Für Flottenbetreiber, die hohe Anschaffungskosten bisher vom Umstieg abgehalten haben, ist das ein deutliches Signal.

Doch die Ankündigung wirft eine größere Frage auf: Müssen Speditionen ihre vorhandenen Diesel-Lkw ersetzen, um elektrisch zu fahren? In einem Markt mit langlebigen, teuren Fahrzeugen ist der Kauf eines neuen Trucks nur ein Teil der möglichen Antwort. Kalifornien unterstützt über ein anderes Programm auch die Umrüstung geeigneter Fahrzeuge. Genau dort positioniert sich Janus Electric.

Zwei Förderprogramme, zwei Wege zur elektrischen Flotte

Die Unterscheidung ist für Anleger wichtig. Der neue California Clean Fuel Reward gilt für förderfähige, neu gekaufte oder geleaste batterieelektrische Nutzfahrzeuge. Ein bereits genutzter und später umgerüsteter Diesel-Lkw fällt nicht unter dieses Programm. Die Milliarde US-Dollar ist deshalb keine direkte Förderung für Janus.

Das bestehende Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project, kurz HVIP, verfolgt einen breiteren Ansatz. Auf seiner offiziellen Fahrzeugliste steht auch ein elektrisches Umrüstkit für schwere Lkw: das JCM 540 von Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626). Für diese Umrüstung eines Klasse-8-Fahrzeugs nennt die HVIP-Seite einen Basisgutschein von 90.000 US-Dollar. Bei einem förderfähigen Lkw im Hafentransport weist sie einen möglichen Gutscheinbetrag von 150.000 US-Dollar aus. Die tatsächliche Förderung hängt von den jeweiligen Programmregeln, verfügbaren Mitteln und der Bewilligung im Einzelfall ab.

Kalifornien unterstützt damit zwei unterschiedliche Entscheidungen eines Flottenbetreibers. Er kann einen neuen Elektro-Lkw anschaffen. Oder er kann prüfen, ob ein vorhandenes Fahrzeug für eine elektrische Umrüstung geeignet ist. Beide Wege haben Kosten und betriebliche Grenzen; ihre Förderbeträge lassen sich nicht einfach gleichsetzen.

Warum die vorhandene Flotte zählt

Ein Lkw ist für eine Spedition ein Arbeitsmittel, dessen Wert sich über viele Einsatzjahre verteilt. Wird ein noch nutzbares Fahrzeug frühzeitig ersetzt, muss der Betreiber erneut erhebliches Kapital binden. Eine Umrüstung könnte diese Hürde bei geeigneten Fahrzeugen senken. Sie muss allerdings zum Zustand des Trucks, seiner vorgesehenen Restnutzungsdauer und seinem Einsatzprofil passen.

Janus ersetzt bei bestehenden schweren Diesel-Lkw den Antrieb durch ein elektrisches System. Hinzu kommen austauschbare Batterien und Lade- und Wechselstationen. Nach Unternehmensangaben dauert ein Batteriewechsel etwa vier Minuten. Das könnte besonders auf planbaren Routen helfen, auf denen lange Standzeiten die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen. Die Fahrzeuge können inzwischen auch direkt geladen werden, wenn dies besser zum Betrieb passt.

Das Unternehmen hat praktische Einsatzdaten vorgelegt. Laut seiner Präsentation vom August 2026 waren 28 umgerüstete Lkw im Einsatz; zusammen hatten sie mehr als 750.000 Kilometer elektrisch zurückgelegt und über 4.000 Batteriewechsel absolviert. Diese Zahlen zeigen, dass das System im Betrieb genutzt wird. Sie beantworten noch nicht, welche Kosten pro Kilometer bei einer erheblich größeren Flotte und einem breiteren Netz von Wechselstationen entstehen.

Kalifornien wird zum kommerziellen Test

Für Janus ist der Bundesstaat besonders relevant, weil dort Flottenkunden bestellt haben und das HVIP-Programm Umrüstungen ausdrücklich berücksichtigt. In seiner August-Präsentation berichtete das Unternehmen von 112 vereinbarten nordamerikanischen Umrüstungen zuzüglich sechs weiterer Fahrzeuge. Ein erheblicher Teil entfällt auf US-Kunden. Die entsprechenden Aufträge bleiben teilweise von Förderzusagen und weiteren Bedingungen abhängig.

Damit verlagert sich die Aufmerksamkeit von der Größe des Auftragsbuchs auf seine Umsetzung. Janus muss Umrüstkits und Batterien bereitstellen, die Fahrzeuge zuverlässig ausliefern und die Infrastruktur dort aufbauen, wo Kunden sie benötigen. Für Anleger werden tatsächlich ausgelieferte Fahrzeuge, zahlende Kunden und der laufende Betrieb aussagekräftiger sein als zusätzliche Absichtserklärungen.

Fazit

Kaliforniens neue Milliardenförderung unterstreicht, wie viel Kapital in die Elektrifizierung des Güterverkehrs fließt. Sie gilt jedoch für neue Elektrofahrzeuge und darf nicht Janus zugerechnet werden. Die direkte Verbindung zum Unternehmen besteht über das separate HVIP-Programm, das sein JCM-540-Umrüstkit als förderfähig aufführt.

Für Flottenbetreiber eröffnet dies eine Wahl zwischen Neuanschaffung und Umrüstung eines geeigneten vorhandenen Lkw. Janus kann davon profitieren, wenn seine Lösung über die bisherigen Einsätze hinaus zuverlässig funktioniert und Kunden wirtschaftlich überzeugt. Entscheidend bleiben Förderbewilligungen, Produktionskapazität, Kapitalbedarf und die Auslastung der Wechselstationen. Kalifornien schafft Anreize für beide Wege zur elektrischen Flotte. Ob die Umrüstung dabei zu einem größeren Geschäft wird, muss Janus mit ausgelieferten und dauerhaft betriebenen Fahrzeugen zeigen.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://www.ft.com/content/8bc04116-06f4-43b7-a4e7-a37bb19058f9?syn-25a6b1a6=1

https://logistra.de/en/news/iaa-transportation-2026-more-140-000-visitors-learn-about-transport-future-infrastructure-development-remains-bottleneck-514814.html

https://www.electrive.com/2026/05/18/california-launches-1-billion-rebate-programme-for-electric-trucks/

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