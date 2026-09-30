413 Millionen Tonnen CO2: Warum Amerikas Lkw zum nächsten großen Elektrifizierungsproblem werden

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Wenn über die Emissionen des Verkehrs gesprochen wird, stehen häufig Pkw und Flugzeuge im Mittelpunkt. Doch in den USA verbirgt sich ein gewaltiger Emissionsblock auf den Highways: Mittel- und schwere Lkw verursachten 2022 nach Daten der US-Umweltbehörde EPA rund 413,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente.

Damit waren diese Fahrzeuge für 23 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen des US-Verkehrssektors verantwortlich. Zum Vergleich: Die kommerzielle Luftfahrt kam auf 130,7 Millionen Tonnen. Mittel- und schwere Lkw verursachten damit mehr als dreimal so viele Treibhausgasemissionen wie kommerzielle Flugzeuge.

Noch bemerkenswerter ist die langfristige Entwicklung: Seit 1990 sind die Emissionen dieser Fahrzeugklasse um 76,1 Prozent gestiegen. Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs wird damit nicht nur zu einer technologischen, sondern zunehmend zu einer wirtschaftlichen Herausforderung.

36,5 Milliarden Gallonen Diesel und ähnliche Kraftstoffe

Der Grund für die hohen Emissionen liegt vor allem im enormen Energiebedarf des Güterverkehrs.

Die EPA weist für mittel- und schwere Lkw 2022 einen Verbrauch von 36,5 Milliarden Gallonen Destillatkraftstoffen aus. Daraus entstanden allein 375,6 Millionen Tonnen CO2. Hinzu kommen Emissionen aus anderen Kraftstoffen und weitere Treibhausgase.

Die Größenordnung erklärt, warum die Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge eine so große Hebelwirkung besitzen könnte. Gleichzeitig wäre es falsch anzunehmen, dass ein elektrischer Lkw automatisch emissionsfrei ist. Entscheidend sind unter anderem Strommix, Batterieproduktion und Nutzung.

Dennoch zeigt die Richtung der Industrie deutlich auf batterieelektrische Antriebe. Hersteller investieren zunehmend in Fahrzeuge, Batterien und Ladeinfrastruktur.

Doch damit entsteht ein zweites Problem: Amerika braucht nicht nur neue elektrische Lkw. Es muss auch einen Weg finden, die Emissionen seiner bestehenden Flotten zu reduzieren.

Neue Elektro-Lkw sind nur ein Teil der Antwort

Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8), Volvo AB (ISIN: SE0021628898) und Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014) setzen auf neue batterieelektrische Schwerlastfahrzeuge. Mit steigender Reichweite und sinkenden Batteriekosten könnten solche Modelle für immer mehr Einsatzprofile wirtschaftlich interessant werden.

Die Herausforderung liegt jedoch in der Geschwindigkeit der Transformation.

Die EPA definiert die Kategorie der mittel- und schweren Lkw als Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als rund 8.500 Pfund. Dazu gehören Sattelzüge und andere Frachtfahrzeuge, aber auch Service- und Versorgungsfahrzeuge. Zusammen legten sie 2022 rund 325,7 Milliarden Fahrzeugmeilen zurück.

Eine derart große bestehende Fahrzeugbasis lässt sich nicht kurzfristig vollständig ersetzen. Und für Flottenbetreiber stellt sich eine Kapitalfrage: Muss ein noch funktionierender Diesel-Lkw vorzeitig ausgemustert werden, um seine Emissionen zu reduzieren?

Janus Electric setzt beim bestehenden Fahrzeug an

Hier verfolgt Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) einen anderen Ansatz.

Das australische Unternehmen baut keine komplett neuen Lkw. Stattdessen werden bestehende schwere Diesel-Lkw auf batterieelektrischen Betrieb umgerüstet. Das System kombiniert die Umrüstung mit austauschbaren Batterien, Charge & Change-Stationen sowie Flotten- und Energiemanagementsoftware.

Damit konkurriert Janus nicht unmittelbar mit dem Neufahrzeuggeschäft von Daimler Truck, Volvo oder Tesla. Vielmehr adressiert das Unternehmen einen anderen Teil der Herausforderung: die Elektrifizierung bereits vorhandener Fahrzeuge.

Nach Unternehmensangaben kann eine typische Umrüstung innerhalb von rund sechs Tagen erfolgen. Ein Batteriewechsel dauert etwa vier Minuten. Die Batterien müssen selbstverständlich weiterhin geladen werden - das Wechselmodell kann jedoch die Ladezeit der Batterie vom Stillstand des Fahrzeugs entkoppeln.

Kalifornien wird zum entscheidenden Praxistest

Besonders interessant wird dieser Ansatz derzeit in den USA.

Janus verfügt nach Unternehmensangaben über 87 geplante US-Umrüstungen, 100 Batteriepacks und einen Bruttoauftragswert von rund 58 Mio. AUD bei fünf Flottenkunden. Zusammen mit Kanada umfasst das nordamerikanische Programm 112 geplante Umrüstungen.

Ein Schwerpunkt liegt auf Kalifornien. Vier dortige Flottenbetreiber bestellten im Juli zusammen 67 Umrüstungen, 77 Batteriepacks und vier Charge & Change-Stationen. Die Kunden bedienen unter anderem den Fracht- und Hafenverkehr.

Das ist relevant, weil gerade hoch ausgelastete Lkw mit wiederkehrenden Routen ein interessantes Einsatzgebiet für Elektrifizierung darstellen können. Gleichzeitig muss Janus nun beweisen, dass sich sein Modell über einzelne Fahrzeuge hinaus industriell skalieren lässt.

Fazit

413,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zeigen die Dimension des amerikanischen Lkw-Problems. Noch bemerkenswerter ist die Entwicklung: Während die Emissionen von US-Pkw zwischen 1990 und 2022 laut EPA deutlich zurückgingen, stiegen sie bei mittel- und schweren Lkw um 76,1 Prozent.

Elektrifizierung bietet einen möglichen Weg, diese Entwicklung umzukehren. Neue Elektro-Lkw von Daimler Truck, Volvo, Tesla und anderen Herstellern werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Doch der vorhandene Fahrzeugbestand verschwindet nicht automatisch.

Genau dort positioniert sich Janus Electric mit seinem Umrüst- und Batteriewechselmodell. Die 87 geplanten US-Umrüstungen liefern einen ersten größeren kommerziellen Test, sind aber noch kein Beweis für eine erfolgreiche Skalierung. Produktion, Finanzierung, Infrastruktur und die tatsächliche Wirtschaftlichkeit für Flottenbetreiber bleiben entscheidende Hürden.

Amerikas Lkw-Emissionen sind längst groß genug, um einen bedeutenden Elektrifizierungsmarkt zu rechtfertigen - entscheidend wird nun, welche Technologien den bestehenden Fuhrpark tatsächlich wirtschaftlich verändern können.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

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ISIN: AU0000395626

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