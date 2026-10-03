Die DroneShield-Aktie versucht nach ihrem Absturz vom Allzeithoch eine technische Gegenbewegung. Am Freitag legte der Rüstungstitel um +6,41% auf 1,83 AUD zu, notiert aber weiterhin rund -73% unter seinem Rekordhoch. Die entscheidende Unterstützungszone hält bislang, während RSI und MACD erste Kaufsignale liefern. Beginnt jetzt tatsächlich die Trendwende? Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Seit dem Allzeithoch bei 6,71 AUD befindet sich die DroneShield-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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