19,4 Milliarden Dollar fließen in Defense Tech: Warum Investoren jetzt auf Drohnen, KI und autonome Systeme setzen

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Das große Geld entdeckt die neue Rüstungsindustrie. Weltweit sind 2026 bereits 19,4 Milliarden US-Dollar Venture Capital in Defense Tech geflossen. Hinter der Rekordsumme steckt ein grundlegender Wandel: Investoren finanzieren nicht mehr nur klassische Rüstung, sondern zunehmend künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Drohnen und deren Abwehr. Anduril sammelte im Mai 5 Milliarden Dollar ein und erreichte eine Bewertung von 61 Milliarden Dollar. Das Münchner Defense-Tech-Unternehmen Helsing erhielt weitere 1,8 Milliarden Dollar, während der deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems eine Finanzierung über 1,2 Milliarden Dollar abschloss. Auch Saudi-Arabien baut seine Defense-Tech-Investitionen aus und nimmt dabei ausdrücklich UAVs, autonome Systeme und Anti-Drohnen-Technologie ins Visier. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) kommt dieser Kapitalboom zu einem interessanten Zeitpunkt: Das Unternehmen entwickelt KI-gesteuerte Drohnen, autonome Interceptoren, Schwarmsoftware und Quantum Navigation - und hat sein GPS-unabhängiges Navigationssystem gerade in die Testphase gebracht. Die Größenordnungen sind nicht vergleichbar und ZenaTech hat keinen Anteil an den 19,4 Milliarden Dollar. Doch die Kapitalströme zeigen, welche Technologien Investoren derzeit in besonderem Maße finanzieren.

19,4 Milliarden Dollar verändern die Rüstungsindustrie

Die aktuelle Zahl stammt aus einer Reuters-Analyse über den saudischen Defense-Tech-Investor MASNA Ventures. Demnach hat das weltweite Venture-Capital-(VC)-Volumen im Verteidigungssektor 2026 bereits 19,4 Milliarden US-Dollar erreicht. Saudi-Arabien selbst kommt in diesem Jahr bislang auf rund 200 Millionen Dollar an entsprechenden VC-Deals. MASNA will seinen Kapitalrahmen auf bis zu 150 Millionen Dollar erhöhen und investiert gezielt in neue Verteidigungstechnologien. Besonders interessant ist die technologische Ausrichtung: Im Fokus stehen unter anderem autonome Systeme, UAVs und maritime Verteidigung. Außerdem plant der Fonds weitere Projekte im Bereich der Drohnenabwehr. Damit fließt privates Kapital zunehmend genau in jene Bereiche, die durch die Konflikte der vergangenen Jahre militärisch an Bedeutung gewonnen haben: günstigere Drohnen, autonome Plattformen, künstliche Intelligenz und Systeme, die gegnerische Drohnen wieder ausschalten können.

Anduril ist plötzlich 61 Milliarden Dollar wert

Wie weit dieser Boom bereits fortgeschritten ist, zeigt Anduril. Das amerikanische Defense-Tech-Unternehmen sammelte im Mai 5 Milliarden US-Dollar ein und verdoppelte damit seine Bewertung auf 61 Milliarden Dollar. Nach Reuters-Angaben hatte Anduril seinen Umsatz im Jahr 2025 auf rund 2,2 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Sensoren, autonome Systeme und verschiedene Drohnenplattformen. Besonders bemerkenswert: Im Juli berichtete Reuters bereits über Gespräche zu einer weiteren Finanzierungsrunde, die Anduril mit rund 100 Milliarden US-Dollar bewerten könnte. Die Gespräche waren zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht abgeschlossen. Eine solche Bewertung würde das private Defense-Tech-Unternehmen in Größenordnungen etablierter Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin und Northrop Grumman bringen.

1,8 Milliarden Dollar für Helsing - 1,2 Milliarden für Quantum Systems

Auch Europa erlebt inzwischen einen regelrechten Defense-Tech-Kapitalboom. Das Münchner Unternehmen Helsing sammelte im Juli 1,8 Milliarden US-Dollar ein und erreichte damit eine Bewertung von 18 Milliarden Dollar. Unter den Investoren finden sich bekannte Finanzhäuser wie Goldman Sachs, JPMorgan und der kanadische Pensionsfonds CPP Investments. Helsing startete ursprünglich mit KI-Software zur Analyse von Gefechtsfelddaten und entwickelt inzwischen unter anderem autonome Drohnen, Unterwassersysteme und Anwendungen für Militärflugzeuge. Nur wenige Tage zuvor hatte der deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems eine Finanzierung über 1,2 Milliarden US-Dollar erhalten, wodurch sich dessen Bewertung laut Reuters auf rund 8 Milliarden Dollar mehr als verdoppelte. Diese Summen zeigen, dass autonome Systeme und Defense-KI inzwischen auch für große institutionelle Investoren zu einem eigenständigen Technologiesektor geworden sind.

Auch Shield AI sammelt Milliarden für militärische KI ein

Ein weiteres Beispiel ist Shield AI. Das US-Unternehmen sammelte im März 2 Milliarden US-Dollar zu einer Bewertung von 12,7 Milliarden Dollar ein. Shield AI entwickelt mit Hivemind eine KI-Plattform, die autonome Fluggeräte steuern soll. An der Finanzierung beteiligten sich unter anderem Advent International und JPMorgan; von Blackstone verwaltete Fonds investierten 500 Millionen Dollar in Vorzugsaktien und sagten zusätzlich eine Kreditfazilität von bis zu 250 Millionen Dollar zu. Auch hier zeigt sich dasselbe Muster: Kapital fließt nicht nur in neue Fluggeräte, sondern zunehmend in die Software, die militärische Systeme autonom navigieren, koordinieren und Entscheidungen treffen lassen soll.

Warum Investoren gerade Drohnen und KI finanzieren

Hinter dem Kapitalboom steckt eine veränderte militärische Realität. Der Krieg in der Ukraine und die Konflikte im Nahen Osten haben gezeigt, dass moderne Streitkräfte große Mengen vergleichsweise günstiger, schnell produzierbarer und teilweise autonomer Systeme benötigen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Technologien, die diese Drohnen erkennen, koordinieren oder abfangen können. Genau darauf reagiert auch MASNA in Saudi-Arabien. Der Fonds verweist auf die zunehmende Bedrohung durch Drohnen im Golf und arbeitet bereits an einem Joint Venture zwischen dem lokalen Hersteller SR2 Defence Systems und dem amerikanischen Drohnenunternehmen Vector Defense. Weitere Projekte sollen laut Reuters unter anderem amerikanische Hard-Kill-Technologie gegen Drohnen einbeziehen. Das Entscheidende ist damit nicht allein, dass 19,4 Milliarden Dollar in Defense Tech fließen - sondern wohin innerhalb des Sektors das Kapital wandert.

ZenaTech arbeitet genau an diesen technologischen Schnittstellen

Hier entsteht der logische Bezug zu ZenaTech. Das Unternehmen ist finanziell und operativ nicht mit Anduril, Helsing oder Shield AI vergleichbar und hat keinen Anteil an deren Finanzierungsrunden. Technologisch arbeitet die Tochter ZenaDrone aber an mehreren Themen, die derzeit im Zentrum des Defense-Tech-Booms stehen. Dazu gehören autonome Drohnen, Counter-UAS-Systeme, KI-basierte Schwarmsteuerung und GPS-unabhängige Navigation. Besonders konkret ist das beim geplanten Counter-UAS-System: Zena AI soll Bedrohungen erkennen und verfolgen und anschließend Flotten aus autonomen Interceptor-Drohnen koordinieren. Dazu gehört der Interceptor P-1, eine Einweg-Abfangdrohne, deren erste Flugtestphase im Juli begonnen hat. Der P-1 befindet sich damit weiterhin in Entwicklung - ein operativ validiertes militärisches Serienprodukt ist er bislang nicht.

ZenaTech bringt Quantum Navigation jetzt in die Testphase

Noch interessanter ist eine neue Meldung vom 24. September. ZenaDrone hat sein verteidigungsorientiertes Quantum-Navigation-System von der Entwicklungs- in die Test- und Validierungsphase überführt. Die Tests laufen nach Unternehmensangaben in der Produktions- und Testanlage in Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zunächst wird das System mit der kleinen IQ-Nano-Drohne in Umgebungen ohne GPS getestet; anschließend sollen Feldtests mit der größeren ZenaDrone 1000 und weiteren Plattformen folgen. Ziel ist eine Navigation, die auch dann funktionieren soll, wenn GPS beziehungsweise satellitengestützte Navigation gestört, manipuliert oder nicht verfügbar ist. Das Unternehmen kombiniert dafür nach eigenen Angaben quantenbasierte Inertialsensorik mit KI-gestützter Pfadkorrektur. Entscheidend bleibt jedoch: ZenaTech befindet sich in der Testphase. Die Zuverlässigkeit unter realen militärischen Einsatzbedingungen ist bislang nicht nachgewiesen.

Autonomie wird zum eigentlichen Investmentthema

Genau darin liegt möglicherweise die wichtigere Botschaft hinter den Milliardeninvestitionen. Der Wettbewerb dreht sich zunehmend nicht nur darum, wer eine Drohne bauen kann. Entscheidend wird, wie autonom sie operieren kann. Ein modernes unbemanntes System muss navigieren, Sensordaten auswerten, mit anderen Plattformen kommunizieren und teilweise in Sekunden auf Veränderungen reagieren können. Helsing begann als KI-Unternehmen und baut heute autonome militärische Plattformen. Shield AI entwickelt Software zur autonomen Steuerung von Fluggeräten. Anduril verbindet Sensoren, Software und autonome Hardware. ZenaTech versucht im deutlich kleineren Maßstab ebenfalls, Hardware und Software zusammenzuführen. Mit Zena AI, Quantum Navigation, Schwarmtechnologie und verschiedenen ZenaDrone-Plattformen verfolgt das Unternehmen einen ähnlichen technologischen Grundgedanken - ohne bislang die finanzielle Stärke oder den kommerziellen Nachweis der großen Defense-Tech-Unternehmen zu besitzen.

Der aktuelle ZenaTech-Umsatz erzählt noch eine andere Geschichte

Gerade deshalb lohnt der Blick auf die tatsächlichen Zahlen. ZenaTech erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 8,4 Millionen kanadischen Dollar, ein Plus von etwa 640 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Davon entfielen rund 7,81 Millionen kanadische Dollar auf Drone-as-a-Service (DaaS). Dieser Umsatz stammt hauptsächlich aus den übernommenen Vermessungs- und Dienstleistungsunternehmen und nicht aus großen militärischen Drohnenprogrammen. Das ist für Anleger eine wichtige Trennung: Während ZenaTech technologisch mehrere Defense-Projekte entwickelt, wird das heutige operative Geschäft bislang überwiegend von DaaS getragen. Defense und autonome Systeme stellen deshalb vor allem eine zusätzliche Wachstumsoption dar, deren wirtschaftlicher Erfolg noch bewiesen werden muss.

Milliarden für die Konkurrenz sind noch kein Geld für ZenaTech

Die 19,4 Milliarden US-Dollar dürfen deshalb nicht als adressierbarer Umsatz von ZenaTech verstanden werden. Es handelt sich um das weltweite Venture-Capital-Volumen im Defense-Tech-Sektor im bisherigen Jahresverlauf. Ebenso wenig bedeutet der Finanzierungsboom automatisch, dass jedes Unternehmen mit Drohnen- oder KI-Technologie davon profitieren wird. Gerade der enorme Kapitalzufluss erhöht auch den Wettbewerb. Anduril verfügt über Milliarden an frischem Kapital, Helsing kann seine Entwicklung mit einer Finanzierung von 1,8 Milliarden Dollar beschleunigen und Shield AI hat ebenfalls Milliarden eingesammelt. Für kleinere Unternehmen steigt damit der Druck, technologische Versprechen durch funktionierende Produkte, Zertifizierungen und reale Aufträge zu belegen.

Fazit: Das Kapital folgt der autonomen Rüstung

19,4 Milliarden US-Dollar Venture Capital in einem Jahr zeigen, wie stark sich die Wahrnehmung von Defense Tech verändert hat. Anduril wird bereits mit 61 Milliarden Dollar bewertet und könnte nach Reuters-Berichten sogar in Richtung 100 Milliarden Dollar gehen. Helsing hat 1,8 Milliarden Dollar eingesammelt, Quantum Systems 1,2 Milliarden und Shield AI weitere 2 Milliarden. Dabei tauchen immer wieder dieselben technologischen Themen auf: Drohnen, künstliche Intelligenz und autonome Systeme.

Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) ist dieser Kapitalboom keine Garantie für Erfolg. Das Unternehmen spielt finanziell in einer völlig anderen Liga und sein heutiger Umsatz stammt überwiegend aus Drone-as-a-Service. Interessant ist jedoch, dass ZenaTech mit Zena AI, autonomen Interceptoren, Schwarmtechnologie und Quantum Navigation genau jene technologischen Felder adressiert, in die derzeit Milliarden fließen. Mit dem Übergang der Quantum Navigation in die Testphase gibt es zudem einen neuen konkreten Entwicklungsfortschritt. Für Anleger dürfte deshalb weniger entscheidend sein, wie groß der gesamte Defense-Tech-Markt wird. Die spannendere Frage lautet, ob ZenaTech seine Entwicklungsprojekte tatsächlich in validierte Systeme, staatliche Zulassungen und zahlende Defense-Kunden übersetzen kann. Denn der aktuelle Finanzierungsboom zeigt zwei Seiten derselben Entwicklung: Der Markt für autonome Verteidigungstechnologie bekommt immer mehr Kapital - aber damit wird auch der Wettbewerb um die nächsten großen Aufträge härter.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Saudi defence fund speeds up maritime sector push following Houthi advance - 22. September 2026

https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-defence-fund-speeds-up-maritime-sector-push-following-houthi-advance-2026-09-22/

Reuters - US defense firm Anduril raises $5 billion, doubling its valuation to $61 billion - 13. Mai 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-defense-firm-anduril-raises-5-billion-doubling-its-valuation-61-billion-2026-05-13/

Reuters - Defense tech company Anduril in talks to raise funding at about $100 billion valuation - 24. Juli 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/defense-tech-company-anduril-talks-raise-funding-about-100-billion-valuation-2026-07-24/

Reuters - Europe's Helsing raises $1.8 billion, valuing defence group at $18 billion - 13. Juli 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/europes-helsing-raises-18-billion-valuing-defence-group-18-billion-2026-07-13/

Helsing - Helsing raises US$1.8bn in Series E - 13. Juli 2026

https://helsing.ai/newsroom/helsing-raises-1-8bn-in-series-e

Reuters - Defense technology startup Shield AI valued at $12.7 billion in latest funding round - 26. März 2026

https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/defense-technology-startup-shield-ai-valued-127-billion-latest-funding-round-2026-03-26/

ZenaTech - ZenaDrone Advances Defense-Focused Quantum Navigation System for GPS-Denied Operations to Drone Testing Phase - 24. September 2026

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/24/3368268/0/en/zenatech-s-zenadrone-advances-defense-focused-quantum-navigation-system-for-gps-denied-operations-to-drone-testing-phase.html

ZenaTech - Integrated Counter-UAS System Pairing Interceptor P-1 with Zena AI Detection and Swarm Command Software - 24. März 2026

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

ZenaTech - ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform - 28. Juli 2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

SEC - ZenaTech First Quarter 2026 Financial Results / Exhibit 99.3 - 3. Juni 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000412/zt_ex99z3.htm

SEC - ZenaTech Q1 2026 Financial Statements

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000412/zt_ex99z1.htm

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