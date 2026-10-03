Bremen - Vor der zentralen Feier zum Tag der deutschen Einheit in Bremen hat es am Freitagabend gewalttätige Vorfälle in der Hansestadt gegeben. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, versammelte sich in der Nacht eine größere Personengruppe an der Sielwallkreuzung und attackierte Einsatzkräfte mit Pyrotechnik, Steinen und Flaschen.



Die Polizisten hätten Tatverdächtige festgenommen und die Kreuzung geräumt. Ein Polizist sei durch Pyrotechnik verletzt worden und musste ärztlich behandelt werden.



Bereits am Freitagabend fand eine Versammlung unter dem Motto "Was ihr feiert: Sozialabbau, Militarisierung, Antifeminismus!" statt. Gegen 18 Uhr starteten rund 700 Teilnehmer am Brill zu einem Aufzug durch die Neustadt. Unter dem Motto "Kein Frieden mit der Nation. Gegen Nationalismus, Militarisierung und Sozialabbau" führte die Route über die Wilhelm-Kaisen-Brücke bis zur Kunsthalle. Während des Aufzuges wurden aus der Versammlung heraus pyrotechnische Gegenstände, darunter Bengalos und Böller, gezündet und geworfen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dadurch niemand verletzt.



Die Polizei Bremen zog dennoch am Samstagmorgen "eine positive Zwischenbilanz". Zahlreiche Menschen hätten bereits am Freitag die Veranstaltungen und Angebote in der Bremer Innenstadt besucht. "Aus polizeilicher Sicht verliefen die Feierlichkeiten insgesamt friedlich und ohne größere Zwischenfälle", hieß es.





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