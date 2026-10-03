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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
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02.10.26 | 17:35
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+1,06 % +0,525
Branche
Chemie
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Europa 600
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BASF SE Chart 1 Jahr
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BASF SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
49,96550,3010:14
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WH SelfInvest
03.10.2026 10:00 Uhr
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Micron, BASF & Carnival: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche

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Micron, BASF & Carnival: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche

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Rekordgewinne, Übernahmefantasie und KI-Boom: Bei Micron, BASF und Carnival treffen derzeit starke Schlagzeilen auf ebenso spannende Bewertungsfragen. Micron profitiert massiv vom Boom bei KI-Rechenzentren und meldet außergewöhnliches Wachstum - trotzdem bleibt die Kursreaktion zunächst verhalten. Entscheidend ist jetzt: Wie nachhaltig sind die hohen Speicherpreise und Gewinne, und wie viel Optimismus steckt bereits im Aktienkurs?

Auch bei BASF rückt ein möglicher großer Umbau in den Fokus. Der Chemiekonzern bestätigt Gespräche über eine mögliche Übernahme von Evonik und hebt gleichzeitig seine Prognose an. Doch der starke Nettogewinn wird wesentlich durch den Verkauf des Coatings-Geschäfts geprägt, während der freie Cashflow unter Druck bleibt. Welche Chancen würde ein Evonik-Deal eröffnen - und wie hoch wären die finanziellen Risiken?

Carnival wiederum meldet einen Rekordgewinn und übertrifft die Erwartungen. Die Aktie reagiert kräftig, und für 2027 spricht der Kreuzfahrtkonzern bereits von Rekordwerten bei Auslastung und Preisen. Gleichzeitig steigen die Treibstoffkosten deutlich, während hohe Investitionen und die weitere Entschuldung die kommenden Quartale prägen dürften.

In unseren aktuellen Aktienanalysen ordnen wir die Zahlen, Chancen und Risiken von Micron Technology, BASF und Carnival ein. Wo steckt tatsächlich nachhaltiges Wachstum - und wo könnten hohe Erwartungen, Kosten oder ein ambitionierter Konzernumbau für Ernüchterung sorgen?

Micron Technology (MU):

Micron Aktienanalyse

BASF (BAS):

BASF Aktienanalyse

Carnival Corporation (CCL):

Carnival Aktienanalyse

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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