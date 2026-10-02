Le 2 octobre/October 2026General Copper Gold Corp. (GGLD) has announced a name and symbol change to General Strategic Metals Inc. (GSMI).Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on October 6, 2026.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on October 5, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________General Copper Gold Corp. (GGLD) a annoncé un changement de nom et de symbole pour General Strategic Metals Inc. (GSMI).Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 6 octobre 2026.Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 5 octobre 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 6 OCT 2026Old Symbol/Vieux Symbole: GGLDNew Symbol/Nouveau Symbole: GSMINew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 370914 10 3New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 370914 10 3 8Old/Vieux CUSIP & ISIN: 36942L108/CA36942L1085If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.