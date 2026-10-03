Berlin - Die Grünen fordern eine neue Strategie gegen die AfD. "Alle bisherigen Versuche, der AfD etwas entgegenzusetzen, haben nicht gereicht", schreiben die Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge und Britta Haßelmann, in einem Impulspapier, über das der "Spiegel" berichtet. Für das Erstarken der in Teilen rechtsextremen AfD trügen alle demokratischen Parteien, auch die Grünen, Verantwortung. "Niemand sollte einfach weitermachen wie bisher - auch wir Bündnisgrüne nicht", schreiben Dröge und Haßelmann. "Wenn alle in den Überzeugungen, die sie schon immer richtig fanden, verharren, werden wir kein Stück schlauer", so die Grünen-Fraktionsvorsitzenden weiter.



Dröge und Haßelmann kommen zu dem Schluss, dass man mit dem Eintreten für das demokratische System viele Bürger nicht mehr erreiche. "Wir müssen feststellen, dass unser Werben für die Rettung der Demokratie für viele mittlerweile nur noch abstrakt und weit weg klingt", heißt es in dem fünfseitigen Papier, das an die Grünen-Abgeordneten verschickt wurde. In dem Wunsch, Demokratie und Rechtsstaat zu schützen, wirke man "auf zu viele wie Verteidiger des Status Quo, eines Status Quo, der im Alltag für die Menschen nicht mehr gut funktioniert", schreiben die beiden Grünen-Frauen.



Um besser gegen die AfD punkten zu können, müssten die demokratischen Parteien spürbare Lösungen für die Menschen bieten, fordern die beiden Fraktionsvorsitzenden. Es seien die strukturschwachen Regionen, in denen die Versprechen der Rechtspopulisten am meisten Gehör fänden, so die Analyse. "Regionen, in denen Menschen sich von der Politik vergessen fühlen. Es ist Aufgabe aller demokratischen Parteien, diesem Eindruck entgegenzutreten und dafür zu sorgen, dass sich das ändert", so Dröge und Haßelmann.





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