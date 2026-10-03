Zürich - Der Schweizer Weltraumforscher Thomas Zurbuchen verlässt die ETH Zürich und wechselt zum US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Seine Stelle sei auf drei Jahre befristet gewesen und er habe immer gesagt, dass er danach neue Optionen prüfen werde, erklärt Zurbuchen in einer ETH-Mitteilung. Bei Blue Origin wird Zurbuchen das «Advanced Concepts»-Team in den USA leiten. Dieses entwickelt «neue Konzepte und Systeme, um eine nachhaltige Zukunft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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