Aufgepasst. Betrachtet man die großen Technologieinvestoren im Bereich KI genauer, erkennt man ein kreisförmiges Investitionsmuster. Sie kaufen gegenseitig Anteile! Es ist erstaunlich. Es gibt schon einige kritische Stimmen, die vor einem Kartenhaus warnen, das einstürzen kann. Geraten KI-Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, hat das einen Dominoeffekt, der alle anderen betrifft! KI ist größtenteils ein Hype und eine Spekulationsblase, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer