Thessaloniki - Vor dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Uefa Nations League gegen Griechenland hat sich Bundestrainer Jürgen Klopp auf der Torwartposition noch nicht festgelegt. "Im Moment sieht es so aus, als würden wir morgen nicht tauschen", sagte Klopp auf der Pressekonferenz am Samstag vor der Begegnung gegen Griechenland.
"Aber wer weiß", so der Bundestrainer weiter. Demnach würde Jonas Urbig wie im vorherigen Länderspiel gegen Serbien im Tor der DFB-Elf stehen.
Die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland findet am Sonntag im Toumba-Stadion in Thessaloniki statt und wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Das Hinspiel in Augsburg hatte die DFB-Elf mit 0:1 verloren.
"Aber wer weiß", so der Bundestrainer weiter. Demnach würde Jonas Urbig wie im vorherigen Länderspiel gegen Serbien im Tor der DFB-Elf stehen.
Die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland findet am Sonntag im Toumba-Stadion in Thessaloniki statt und wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Das Hinspiel in Augsburg hatte die DFB-Elf mit 0:1 verloren.
© 2026 dts Nachrichtenagentur